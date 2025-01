F1 : Un coup à la Alonso après Red Bull ?

Arnaud De Kanel

Max Verstappen a un nouveau coéquipier pour la saison 2025 en la personne de Liam Lawson. Le pilote néo-zélandais a en effet été préféré à Sergio Perez qui se retrouve sans baquet à 35 ans. Une fin de carrière avait longtemps été étudiée par le Mexicain qui aurait finalement repris du poil de la bête. En effet, son père indique qu'il souhaiterait effectuer son retour en F1 même si sa pause s'éternise, prenant exemple sur Fernando Alonso.

Il y a du changement dans le giron Red Bull pour la saison 2025. Initialement intronisé titulaire chez Racing Bulls après l'éviction de Daniel Ricciardo, Liam Lawson pilotera finalement la Red Bull et fera équipe avec Max Verstappen. Le jeune Néo-Zélandais profite ainsi de l'éviction de Sergio Perez, remercié après une saison très décevante. A l'annonce de la nouvelle, il était même suspecté que le Mexicain officialise sa retraite. Or, Sergio Perez garderait en tête la folle idée d'un retour dans les prochaines années.

Thank you for these four years @redbullracing

I wish you the best. pic.twitter.com/9vLUwvqBDl — Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2024

«La F1 reste son rêve»

A 35 ans, Sergio Perez est donc à un tournant de sa carrière. Une reconversion du côté de la Formule E avait été évoquée mais c'est bien en Formule 1 que le Mexicain souhaite revenir selon les dires de son père. S'appuyant sur ce qu'ont pu réaliser Niki Lauda, Kimi Raikkonen et Fernando Alonso, le père du pilote a défendu son propos.

«Fernando Alonso l’a fait»

« J’ai évoqué la Formule E parce que j’y suis allé récemment et on m’a confié que Checo y serait très bien accueilli. C’est donc certainement une option, comme d’autres, s’il ne retourne pas en F1. Mais la F1 reste son rêve, son envie, c’est ce qu’il vise en premier pour son retour à la compétition. Regardez combien de pilotes de Formule 1 ont pris une ou plusieurs années sabbatiques et sont revenus. Niki Lauda l’a fait, Kimi Raikkonen l’a fait, Fernando Alonso l’a fait. De nombreux pilotes l’ont fait et ils reviennent plus forts que jamais. Je n’ai aucun doute qu’une bonne opportunité se présentera pour Checo de revenir pour plusieurs années supplémentaires. Il mérite de dire au revoir comme les grands », a déclaré Antonio Perez Garibay dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Sergio Perez prépare donc un retour tonitruant à la Fernando Alonso après son départ de Red Bull.