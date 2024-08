ASSE : Un mercato bouclé au RC Lens ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans cette dernière ligne droite du mercato, l’ASSE espère encore se renforcer. Dans le Forez, on se serait fixé deux objectifs : recruter un numéro 9 ainsi qu’un numéro 6. Une sentinelle est donc recherchée pour l’effectif d’Olivier Dall’Oglio et pour cela, l’ASSE pourrait notamment trouver son bonheur du côté du RC Lens.

Pour l’ASSE, le retour en Ligue 1 est loin d’être idéal. En effet, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio comptent deux défaites après deux journées de championnat. Pour tenter d’inverser la tendance et de trouver le bon rythme de croisière, les Verts veulent accueillir du sang neuf d’ici la fin du mercato. L’ASSE a jusqu’à 30 août au soir pour trouver chaussure à son pied.

Le numéro 6 de l’ASSE trouvé à Lens

Parmi les priorités de l’ASSE en cette fin de mercato estival, on retrouve notamment la quête d’un numéro 6. Olivier Dall’Oglio veut une sentinelle et pour cela, les Verts pourraient aller piocher au RC Lens. Selon les informations de L’Equipe, l’ASSE penserait à Salis Abdul Samed, en prêt, ou même à Stijn Spierings, eux qui ne sont pas désirés par Will Still chez les Sang et Or.

Un buteur recherché à Saint-Etienne

En parallèle de la quête d’un numéro 6, l’ASSE est également à la recherche d’un nouveau buteur pour venir épauler Ibrahim Sissoko. Le quotidien sportif parle ainsi d’un intérêt pour Bamba Dieng (Lorient) et à un degré moindre d’Andy Delort. Affaire à suivre…