Mercato : Ça se bouscule pour un indésirable de l’OM

A l’instar des Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Samuel Gigot, François-Régis Mughe a lui aussi été invité par l’OM à s’en aller lors de ce mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2028, le Camerounais de 20 ans se prépare donc à faire ses valises dans les jours à venir. Mais encore faut-il trouver. Ça ne devrait pas être un problème pour Mughe…

Du côté de l’OM, les derniers jours du mercato estival s’annoncent mouvementés que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. En effet, le club phocéen cherche toujours à se débarrasser de ses indésirables. C’est notamment le cas de François-Régis Mughe. Prêté la saison dernière à Dunkerque, le Camerounais n’est pas dans les plans de l’OM.

« Le but pour moi, c'est de partir définitivement avant la fin du mercato »

« La direction a demandé à mes représentants de trouver un prêt à partir du moment où j'ai été mis dans le loft, mais je ne me sens plus à l'aise ici. Le but pour moi, c'est de partir définitivement avant la fin du mercato », a assuré François-Régis Mughe ce dimanche pour L’Equipe.

Mughe a le choix

Cherchant donc un départ définitif de l’OM, François-Régis Mughe a des portes qui s’ouvrent à lui. Selon le quotidien sportif, Al Wasl (Émirats arabes unis) et Saint-Trond (Belgique) seraient intéressés pour un transfert. A noter également que Martigues et Dunkerque, en Ligue 2, penseraient à Mughe, mais en prêt.