Mercato : C’est déjà le choc avec ce crack du PSG !

Débarqué cet été au PSG, Gabriel Moscardo n’a pas tardé à se mettre à l’apprentissage du français pour accélérer son adaptation à son nouvel environnement. Le fait est que le Brésilien va passer la saison du côté du Stade de Reims, où il a été prêté par le club de la capitale. Moscardo évolue désormais sous les ordres de Luka Elsner, qui n’a pas manqué d’être choqué par l’aisance de son joueur avec la langue de Molière.

Compte tenu de la concurrence au milieu de terrain, le PSG a préféré prêter Gabriel Moscardo afin qu’il puisse continuer de se développer. Le joueur de Luis Enrique a alors été envoyé du côté du Stade de Reims. A 18 ans, le milieu de terrain brésilien va ainsi pouvoir s’adapter à la Ligue 1 sous les ordres de Luka Elsner. L’entraîneur rémois s’est d’ailleurs confié sur Moscardo, faisant notamment part de son étonnement devant la facilité de la recrue estivale de Reims à parler français.

« Il me bluffe déjà par la qualité de son français »

Rapporté par L’Equipe, Luka Elsner a ainsi lâché concernant Gabriel Moscardo : « C’est un milieu défensif souvent bien positionné, qui aime défendre et possède un bagage technique assez complet, même s’il doit encore gagner en accélération. Il offre pas mal de stabilité. C’est avant tout une sentinelle, très à l’aise dans ce rôle, mais qui peut aussi jouer plus haut, en numéro 8. C’est un vrai Brésilien, qui me bluffe déjà par la qualité de son français. Il va falloir l’optimiser athlétiquement, mais il a une mentalité de travailler et apparait mature pour son âge ».

« J’ai étudié le français au Brésil depuis 4 mois à l’école de français »

A propos de sa volonté de parler français, Gabriel Moscardo avait confié ces dernières semaines quand il était arrivé à Paris : « Pour moi, c’est très important de parler français pour respecter le club et les gens à Paris aussi. (…) Est-ce que j’ai étudié le français ? J’ai étudié le français au Brésil depuis 4 mois à l’école de français. Pour moi, c’est très important de parler français. Pour moi, le principal c’est par respect aux personnes françaises, au club, aux gens du club et pour parler plus facilement avec les gens au Campus et à Paris. Je ne veux pas parler anglais, je veux parler français avec les Français par respect ».