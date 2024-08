Mercato : Un attaquant attend l'appel du PSG pour son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé dans le viseur du PSG depuis quelques jours, Ademola Lookman est toutefois toujours un joueur de l'Atalanta. Le club parisien n'a pas bougé pour boucler ce transfert, et pourtant, l'attaquant nigérian est visiblement très chaud à l'idée de signer à Paris qui reste sa priorité d'ici le 30 août.

La blessure de Gonçalo Ramos lors de la première journée de Ligue 1 contre Le Havre avait visiblement rebattu les cartes pour le mercato du PSG. Et pour cause, le club de la capitale cherche désormais un avant-centre et scrute le marché. Cependant, compte tenu de la prestation de Marco Asensio vendredi soir contre Montpellier (6-0), et alors que Randal Kolo Muani est également présent au sein de l'effectif de Luis Enrique, les priorités ont peut-être encore changé.

Lookman fait du PSG sa grande priorité

Autrement dit, difficile d'y voir clair dans les intentions du PSG sur cette fin de mercato. Mais une chose est sûre, Ademola Lookman est très chaud à l'idée d'un transfert vers la capitale. En effet, selon les informations de Florian Plettenberg, journaliste de Sky Allemagne, l'attaquant de l'Atalanta a fait du PSG sa grande priorité.

Le PSG refuse de payer le prix de l'Atalanta

Cependant, il est toujours dans le flou. Et pour cause, les discussions entre le PSG et l'Atalanta sont au point mort puisque le club de la capitale refuse de céder aux exigences des Italiens pour ce transfert. Il faudra donc peut-être attendre les ultimes secondes du mercato pour y voir plus clair.