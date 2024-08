Transferts : La presse espagnole lâche une bombe sur le mercato du PSG

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, le PSG pourrait bien frapper un dernier gros coup. Le club de la capitale pense notamment à se renforcer en attaque, pour pallier la grosse blessure de Gonçalo Ramos, qui sera absent pendant plusieurs mois. D’après la presse espagnole, les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs déjà trouvé l’heureux élu, puisqu’Ademola Lookman devrait rejoindre le champion de France.

Il ne reste plus que quelques jours aux clubs de Ligue 1 pour boucler leur mercato. Le 30 août prochain, le marché des transferts fermera ses portes et les équipes françaises ne pourront plus recruter le moindre joueur. Elles pourront toutefois encore vendre certains éléments dans les pays où le mercato sera toujours ouvert, comme en Turquie ou en Arabie saoudite par exemple.

Le PSG pense à se renforcer en attaque

Pour le PSG, le dilemme de cette fin de mercato est de savoir s’il est nécessaire ou non de se renforcer en attaque. Le club de la capitale a perdu pour plusieurs mois Gonçalo Ramos récemment, qui s’est blessé face au Havre. Luis Enrique ne dispose pas de pléthore de solutions en pointe, car seul Randal Kolo Muani peut être considéré comme un vrai spécialiste du poste.

La presse espagnole annonce Lookman à Paris !

Selon Sport, le PSG aurait tranché. Le quotidien catalan avance que le club de la capitale devrait accueillir avant la fin du mercato Ademola Lookman. Certaines rumeurs annonçaient dernièrement que le Nigérian voulait à tout prix rejoindre Paris, et il aurait donc obtenu gain de cause.