Mercato - PSG : Panique pour le prochain transfert, il calme tout le monde

Alors que le départ de Manuel Ugarte est évoqué avec insistance ces derniers jours, une rumeur a circulé selon laquelle Manchester United aurait fait une offre pour Ederson, le milieu de terrain de l'Atalanta, ce qui pourrait plomber le transfert du joueur du PSG. Cependant, Fabrizio Romano rassure tout le monde, et confirme que le plan n'a pas changé. Manuel Ugarte attend le feu vert pour rejoindre les Red Devils.

Le dossier le plus chaud du moment du côté du PSG concerne bien une vente, à savoir celle de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain arrivé en provenance du Sporting CP il y a un an n'entre plus dans les plans de Luis Enrique et Manchester United fait le forcing pour le récupérer avant le 30 août.

Manchester United change ses plans ?

Toutefois, ces dernières heures une rumeur a circulé concernant une éventuelle offre de Manchester United pour Ederson. L'arrivée du milieu de terrain de l'Atalanta pourrait donc compromettre celle de Manuel Ugarte, pour lequel les négociations avec le PSG semblent s'éterniser.

Fabrizio Romano rassure tout le monde

Ce serait un coup dur pour le PSG qui s'attend à récupérer 60M€ pour ce transfert. Cependant, selon les informations de Fabrizio Romano, Manchester United n'a pas changé ses plans. Aucune n'offre n'a été transmise pour Ederson, et Manuel Ugarte attend toujours le feu vert pour s'envoler vers l'Angleterre, comme c'est prévu depuis plusieurs semaines.