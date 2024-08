Mercato : Le PSG fixe ses conditions pour ce transfert à 60M€

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG et Manchester United sont en négociations pour le transfert de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain souhaite rejoindre les Red Devils, mais les deux clubs ne sont pas encore tombés d’accord. L’hypothèse d’un prêt avec option d’achat à 60M€ est évoquée, mais Paris espère encore pouvoir boucler un transfert sec.

Cet été, le PSG a renforcé son milieu de terrain en mettant la main sur l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde à ce poste. Grâce à ses relations au Portugal, Luis Campos a réussi à arracher Joao Neves au Benfica Lisbonne, contre un chèque de 70M€ bonus compris. Un très bon coup, quand l’on sait que les dirigeants lisboètes souhaitaient obtenir initialement 120M€ pour le joueur de 19 ans.

Le PSG pourrait perdre plusieurs milieux de terrain

Même s’il n’a que 19 ans, Joao Neves a de grandes chances d’être titulaire au PSG. Luis Enrique le voulait en priorité et il pourrait bien l’aligner dans un milieu à trois, avec Vitinha et Warren Zaïre-Emery, par exemple. Cela ne devrait donc pas faire les affaires de certains Parisiens, qui verront leur temps de jeu fondre encore un peu plus. C’est notamment le cas pour Manuel Ugarte, qui pourrait rebondir ailleurs cet été, ou bien Danilo Pereira, ou encore Carlos Soler.

Le PSG aimerait un transfert sec pour Manuel Ugarte

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United est le prétendant le plus sérieux pour Manuel Ugarte. Les dirigeants anglais discutent avec leurs homologues français depuis plusieurs semaines et ils seraient en passe de trouver un accord. D’après les informations de L’Équipe, l’ancien joueur du Sporting Lisbonne devrait bel et bien rejoindre les Red Devils cet été. L’hypothèse d’un prêt avec option d’achat à 60M€ est la plus probable, mais le PSG préférerait toutefois un transfert sec, et c’est pourquoi l’opération n’est pas encore totalement bouclée. Reste à voir si les dirigeants parisiens obtiendront gain de cause dans ce dossier.