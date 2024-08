Mercato : La promesse à 100M€ du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans cette dernière ligne droite du mercato estival, le PSG s'apprête à dégraisser l'effectif de Luis Enrique. En effet, les départs de Manuel Ugarte et Carlos Soler pour Manchester United et West Ham seraient imminents. En tout, cela pourrait même rapporter plus de 80M€ au PSG. De quoi permettre au club de la capitale de se rapprocher grandement de son énorme promesse.

C'est le 30 août prochain que le mercato refermera ses portes. D'ici là, ça devrait bouger au PSG, notamment dans le sens des départs. Manuel Ugarte devrait rejoindre Manchester United pour environ 60M€, tandis que Carlos Soler est annoncé à West Ham moyennant 23M€. Des ventes qui ne devraient d'ailleurs pas être les dernières au PSG.

Des ventes pour 100M€ au PSG ?

En ce qui concerne ce dégraissage, le PSG se serait fixé un grand objectif auprès de la DNCG. En effet, SportsZone révèle que le club de la capitale aurait promis de vendre pour 100M€ d'ici au 30 juin 2025. Un objectif qui semble très largement réalisable...

Un objectif rempli dès cet été ?

Le PSG n'y est toutefois pas encore aux 100M€. Mais avec les plus de 80M€ qui vont être récupérés grâce à Manuel Ugarte et Carlos Soler, le club de la capitale va s'en rapprocher. D'ailleurs, à Paris, on voudrait remplir cette mission dès ce mercato estival. Le PSG compterait notamment sur le marché en Arabie Saoudite et en Turquie, ouverts pour encore quelques semaines, pour atteindre les 100M€ de ventes.