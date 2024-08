Mercato : L'OM abandonne ce transfert, un club de L1 veut en profiter !

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un ailier gauche, l'OM s'apprête à signer Jonathan Rowe. Cela vient donc clore définitivement les autres pistes du club olympien à ce poste. C'est notamment le cas du Portugais Jota (Al-Ittihad) que le Stade Rennais aimerait bien récupérer avant la fermeture du mercato.

La dixième recrue de l'OM est connue. Ce jeudi, Jonathan Rowe est arrivé à Marseille afin de passer la première partie de sa visite médicale. Il devrait logiquement signer son contrat vendredi et venir renforcer l'aile gauche de l'attaque marseillaise. La venue de l'attaquant anglais met donc fin à la piste Jota.

L'OM surveillait Jota

D'après les informations de Mohamed Toubache-Ter, l'OM se serait intéressé à l'attaquant portugais d'Al-Ittihad. Or, le club phocéen a préféré concrétiser le dossier Jonathan Rowe. Cela fait donc un concurrent de moins pour les prétendants à la signature de Jota. Le Stade Rennais en fait partie.

Rennes pousse pour Jota

Malgré la signature de Carlos Andres Gomez, le club breton veut recruter un autre ailier gauche. Et la priorité du Stade Rennais se nommerait Jota selon les informations de Ouest-France, confirmées par L'Equipe ce jeudi soir. Si l'OM s'est retiré de la course, Wolverhampton et le Sporting Portugal sont encore présents.