Mercato - OM : De Zerbi rêvait d’un ancien de Ligue 1 !

Depuis son arrivée, Roberto De Zerbi travaille main dans la main avec le duo formé par Pablo LOngoria et Mehdi Benatia, afin de dessiner son Olympique de Marseille. Mais tout ne devrait pas lui sourire, puisque l’Italien aurait bien aimé voir un ancien de Ligue 1 poser ses valises dans le sud de la France.

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato estival, mais l’OM semble nous réserver encore quelques surprises. L’ailier anglais Jonathan Rowe devrait en effet s’engager dans les prochaines heures et Pablo Longoria semble également pister un milieu de terrain, avec Arthur Vermeeren de l’Atlético de Madrid.

Mercato - OM : Les plans B activés après la catastrophe https://t.co/ZULrkichq1 pic.twitter.com/gPRFJ1TVES — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

L’OM a dégainé une offre pour Laurienté

Mais il y en a certains qui ne devraient finalement pas rejoindre l’OM. A en croire les dernières révélations des médias italiens, cela serait le cas d’Armand Laurienté. Avec son club relégué en deuxième division, l’ancien du FC Lorient n’aurait pas craché sur Marseille, qui aurait d’ailleurs formulé une offre de prêt payant à 1M€, avec une option d’achat à 14M€.

De Zerbi le voulait avec Greenwood et Carboni

D’après les informations de TMW, Armand Laurienté aurait été l’un des premiers noms glissés par Roberto De Zerbi à sa direction. Le Français était apparemment l’une des priorités au poste de milieu offensif, au même titre que Mason Greenwood et Valentin Carboni. Mais vu la situation et surtout la possible arrivée de Jonathan Rowe, l’OM semble sérieusement s’éloigner pour Laurienté.