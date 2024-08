Mercato : Mourinho a tenté de plomber l’OM !

Axel Cornic

C’est un mercato bouillant que nous offre l’Olympique de Marseille, où Pablo Longoria a décidé de changer totalement l’effectif à disposition de Roberto De Zerbi. Ce n’est pas fini d’ailleurs, puisqu’une autre piste chaude est évoquée par les médias italiens avec Armand Laurienté, qui évolue du côté de Sassuolo.

A Marseille, on viserait encore trois coups en cette fin de mercato. Pablo Longoria a en effet l’intention d’offrir un ailier gauche ainsi qu’un milieu supplémentaire à Roberto De Zerbi, mais il devra désormais recruter aussi un attaquant ! Rentré en jeu face au Stade Brestois lors de la 1ere journée de Ligue 1 (1-5), Faris Moumbagna s’est en effet gravement blessé au genou et pourrait bien être absent pour le reste de la saison.

Laurienté vers l’OM

Pour le poste d’ailier, la solution pourrait venir d’Italie. Ce mardi, Gianluca Di Marzio a annoncé qu’Armand Laurienté souhaiterait quitter Sassuolo en ce mercato après la relégation en Serie B et la piste la plus concrète pour son avenir... le mènerait vers Marseille ! Aucun montant précis n’est toutefois évoqué pour le moment, avec le Français de 25 ans qui est évalué à 10M€ par le site spécialisé Transfermarkt, soit à peu près son prix d’achat en 2022 lorsqu’il arrivait du FC Lorient.

Mourinho a tenté sa chance

A en croire d’autres médias transalpins, Sassuolo en réclamerait beaucoup plus, presque le double. D’après les informations de TMW, le prix fixé oscillerait entre 15 et 20M€ et si des clubs comme la Juventus, l’AS Roma et la Lazio se seraient également renseignés, c’est bien l’OM qui serait en pole. Le portail italien nous apprend également que le Fenerbahçe de José Mourinho aurait formulé une offre de 12M€ plus 3M€ de bonus pour Armand Laurienté. Elle aurait été refusée par Sassuolo, mais les Turcs pourraient revenir à la charge dans les prochaines semaines !