Mercato : L’OM veut boucler un retour en Ligue 1

Axel Cornic

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille n’est pas fini, puisque Roberto De Zerbi comme Pablo Longoria aimeraient encore boucler deux ou trois recrues supplémentaires. C’est notamment en attaque, avec les médias italiens qui évoquent des négociations entre le club phocéen et Armand Laurienté, ancien de Ligue 1 désormais à Sassuolo.

Décidément, à Marseille on a décidé de ne pas lésiner sur les moyens pour offrir à Roberto De Zerbi les armes dont il a besoin. Ainsi, après les arrivées de Valentin Carboni et Elye Wahi, d’autres pistes ont été activées pour continuer à renforcer l’équipe et un nom est régulièrement lié à l’OM en ce mercato estival.

L’OM sur Laurienté

Il s'agit d’Armand Laurienté, dont l’équipe de Sassuolo a été reléguée en Serie B à la fin de la saison dernière et qui semble être en instance de départ. Ce mardi, Gianluca Di Marzio a annoncé que la piste la plus concrète pour l’ancien de Ligue 1 serait bien l’OM, même si aucun montant précis n’est évoqué pour le moment.

Aucun accord pour le moment, mais...

D’après les informations de TMW, l’OM négocierait avec Sassuolo, mais également avec Laurienté, avec qui aucun accord contractuel n’aurait été trouvé pour le moment. D’ailleurs, ces négociations ne semblent pas simples, puisque l’ailier de 25 ans ne serait pas encore totalement convaincu par un retour en France.