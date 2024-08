Mercato : L'OM dégaine une offre, un transfert prend forme ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien du FC Lorient, Armand Laurienté est parti en Italie pour une nouvelle aventure avec l'US Sassuolo en 2022. L'ailier gauche français a attiré l'attention dernièrement et plusieurs clubs sont sur le coup. A commencer par l'OM où son nom circule depuis des semaines. Son avenir semble s'écrire ailleurs qu'en Serie B, où le club italien est redescendu. L'OM est passé à l'action avec une offre.

Auteur d'une saison solide à 5 buts et 6 passes décisives en Serie A avec Sassuolo, Armand Laurienté a attiré l'œil de quelques clubs en Europe. D'ailleurs son nom est souvent revenu sur le mercato estival et on pouvait penser que son départ se ferait plus tôt. L'OM pourrait réussir à concrétiser prochainement, d'autant plus que l'effectif a été touché par la blessure de Faris Moumbagna.

L'OM a fait une offre pour Laurienté

Comme le révèle le spécialiste du marché des transferts Gianluca Di Marzio, l'OM a proposé une offre à l'US Sassuolo pour recruter Armand Laurienté. Il précise que les dirigeants marseillais ont de l'avance dans ce dossier malgré les pistes qui s'offrent au joueur en Italie ou autre part en France.

Un renfort offensif de plus ?

En faisant le choix de recruter Elye Wahi pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a subi un coup dur avec la grave blessure de Faris Moumbagna lors du premier match. Le mercato n'est pas terminé et Roberto De Zerbi peut en profiter pour ramener un nouveau renfort offensif qu'il a déjà croisé en Italie. Armand Laurienté pourrait donc faire son grand retour en Ligue 1 après ses débuts à Rennes et son passage à Lorient.