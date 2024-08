Mercato : Le PSG a déjà programmé un grand retour

Amadou Diawara

Tout juste arrivé à Paris, Gabriel Moscardo serait déjà sur le point de quitter le PSG. En effet, la direction rouge et bleu aurait décidé de prêter son crack brésilien de 18 ans au Stade de Reims. Toutefois, le PSG compterait inclure une clause de retour dans le contrat de Gabriel Moscardo. De cette manière, Luis Enrique pourra rapatrier son numéro 20 s'il le souhaite au mois de janvier.

Très performant sous les couleurs du Corinthians, Gabriel Moscardo a tapé dans l'oeil du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 20M€ pour s'offrir les services du crack brésilien de 18 ans au mois de janvier. Blessé lors de sa signature au PSG, Gabriel Moscardo a été prêté dans la foulée au Corinthians, et ce, pour une durée de six mois. Ce qui lui a laissé le temps de se soigner et de reprendre doucement la compétition avec son club formateur.

PSG : Moscardo va filer à Reims

Alors qu'il a posé ses valises à Paris cet été, Gabriel Moscardo ne va pas jouer avec le PSG cette saison. N'étant pas encore prêt à s'imposer sous la houlette de Luis Enrique, le numéro 2 rouge et bleu devrait s'aguerrir ailleurs en Ligue 1. Selon les informations de L'Equipe, confirmées par Foot Mercato et RMC Sport, Gabriel Moscardo va défendre les couleurs du Stade de Reims en 2024-2025. Le PSG étant sur le point de boucler le prêt sans option d'achat de son protégé.

Le PSG va pouvoir rappeler Moscardo en janvier

D'après les dernières informations d'UOL Esporte, confirmée par Foot Mercato et RMC Sport, le PSG devrait bénéficier d'une clause de retour pour pouvoir rapatrier Gabriel Moscardo au mois de janvier. Ainsi, Luis Enrique pourra rappeler sa recrue estivale à la mi-saison s'il le désire, que ce soit si elle explose à Reims ou si elle ne joue pas suffisamment avec son nouveau club. Reste à savoir si le coach du PSG aura besoin de rappeler Gabriel Moscardo cet hiver.