Mercato : Cinq joueurs vont quitter le PSG ?

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival va fermer ses portes le 1er septembre, le PSG devrait officialiser plusieurs départs d'ici-là. En effet, le club de la capitale devrait vendre Manuel Ugarte à Manchester United. De surcroit, la direction du PSG compterait se séparer de Danilo Pereira, Juan Bernat, Nordi Mukiele et de Carlos Soler.

Le PSG n'a pas encore terminé son recrutement estival. Alors que le marché ferme ses portes le 1er septembre, Luis Campos - le conseiller football parisien - aurait encore plusieurs dossiers à finaliser, notamment dans le sens des départs.

Mercato : Le PSG tente un transfert impossible ? https://t.co/prH36NCTxh pic.twitter.com/GOBMxwEMxb — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

Ugarte va rejoindre Manchester United

Selon les informations de France Info, Manuel Ugarte ne devrait pas reporter le maillot du PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Manchester United est déterminé à recruter le numéro 4 parisien lors de cette fenêtre du mercato. Et après avoir exercé un gros pressing auprès du club parisien et du clan Ugarte, les Red Devils seraient sur le point de boucler un transfert sec.

Pereira, Bernat, Mukiele et Soler sur le départ ?

En plus de Manuel Ugarte, quatre autres joueurs pourraient quitter le PSG cet été. D'après les indiscrétions de France Info, Danilo Pereira, Juan Bernat, Nordi Mukiele et Carlos Soler seraient poussés vers la sortie par la direction rouge et bleu. Reste à savoir si ces pensionnaires du PSG trouveront un nouveau point de chute à temps.