Mercato : Le PSG tente un transfert impossible ?

Alors que le PSG aurait décidé de contacter Jonathan David pour compenser la blessure de Gonçalo Ramos, qui sera absent trois mois, le LOSC ne semble disposé à vendre son attaquant seulement si son successeur arrive d'ici la fin du mercato. Compte tenu du timing ultra serré, cela ressemble à une mission impossible.

La succession de Kylian Mbappé continue d'agiter l'esprit des décideurs parisiens. Encore plus depuis que le verdict est tombé pour la blessure de Gonçalo Ramos qui sera absent pendant quasiment 3 mois. Le PSG cherche effectivement plus que jamais à renforcer son secteur offensif, et alors que la presse italienne assure que la piste menant à Ademola Lookman est brûlante, le club de la capitale également regarder du côté de la Ligue 1.

Pour vendre David, le LOSC veut son remplaçant

Ainsi, selon les informations de ParisTeam, le PSG aurait pris des renseignements au sujet d'un transfert de Jonathan David, dont le contrat s'achève en juin 2025. Le LOSC ne serait d'ailleurs pas opposé à un départ de son attaquant, mais à une seule condition, à savoir recruter le remplaçant de l'international canadien. Une mission qui paraît impossible à dix jours de la fermeture du mercato. Il est déjà difficile de trouver un bon attaquant en plein cœur du marché des transferts, alors proche de sa fermeture, dénicher un avant-centre de la dimension de Jonathan David paraît quasiment impossible.

«Plus on s’approche de la fin du mercato, plus c’est compliqué de trouver un attaquant»

C'est d'ailleurs ce que confirmait récemment Olivier Létang au micro de RMC. « J’ai dit la semaine dernière qu'il pourrait partir si, et seulement si, on était en capacité de le remplacer. Plus on s’approche de la fin du mercato, plus c’est compliqué de trouver un attaquant de grande qualité comme Jonathan. On a la capacité de le garder car nous ne sommes pas sous pression d’un point de vue économique. Nous sommes très contents de l’avoir. Il est très content d'être avec nous, très content d’être dans le club, de ce qu’il vit. Je dirais que tout est possible », confiait le président du LOSC. Ce transfert paraît donc impossible pour le PSG.