Mercato - ASSE : Un ancien du PSG sur le point de signer ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur formé au PSG, Fodé Ballo-Touré pourrait connaître une nouvelle aventure prochainement. En effet, le joueur de l'AC Milan ne fait plus partie des plans de l'équipe première et depuis quelques jours, son nom est évoqué dans les petits papiers de l'ASSE. Les Verts, en quête d'un renouveau au moment de faire leur retour en Ligue 1, devraient rapidement donner des nouvelles.

L'ASSE revient cette saison en Ligue 1 après avoir connu une relégation il y a deux ans et forcément, il lui faut trouver de nouveaux éléments pour espérer rester dans l'élite. Le club a déjà validé quelques renforts et d'autres devraient arriver prochainement. La piste menant à Fodé Ballo-Touré est notamment explorée depuis quelques jours, et l'ASSE semble toucher au but dans ce dossier.

L'ASSE prête à boucler un transfert ?

Après l'arrivée attendue ce lundi de Brice Maubleu, l'ASSE pourrait accueillir Fodé Ballo-Touré bientôt. D'après les informations rapportées par Le Progrès, les Verts devraient régler le dossier de l'arrière gauche dans la semaine. Reste à savoir si c'est bien l'international sénégalais qui va signer à ce poste.

Ballo-Touré indésirable à Milan

Formé au PSG et ensuite passé par le LOSC et l'AS Monaco avant de s'envoler pour Milan, Fodé Ballo-Touré n'a jamais pu s'imposer là-bas et pire encore, cet été il a été retiré des plans de l'équipe et est parti s'entraîner avec les U23. Il n'a pas pu obtenir beaucoup de temps de jeu la saison dernière en prêt à Fulham. L'arrière gauche de 27 ans est estimé à 3M€ sur la plateforme Transfermarkt.