Mercato : Un attaquant valide son transfert au PSG !

Toujours en quête de renforts offensifs d'ici la fin du mercato, le PSG a récemment activé la piste menant à Ademola Lookman, sous contrat à l'Atalanta jusqu'en 2026. Et visiblement, l'attaquant nigérian serait très chaud à l'idée de rejoindre le club de la capitale. L'offre parisienne aurait séduit l'entourage d'Ademola Lookman, qui espère désormais rejoindre le PSG.

Malgré les arrivées de Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué, le mercato du PSG est loin d'être terminé. Et pour cause, le club de la capitale n'a toujours pas réglé la succession de Kylian Mbappé, et la situation est devenue encore plus urgente depuis la grave blessure de Gonçalo Ramos, qui sera absent des pelouses au moins trois mois. Par conséquent, le club de la capitale souhaite toujours recruter au moins un renfort offensif, mais la tâche n'est pas aisée puisque les Parisiens ont essuyé de nombreux refus ces dernières semaines.

Lookman veut signer au PSG

Par conséquent, le PSG a décidé d'accélérer sur le marché des transferts et la presse italienne a ainsi révélé une nouvelle piste dimanche matin. Le club de la capitale s'intéresserait effectivement à Ademola Lookman dont le contrat court jusqu'en 2026 avec l'Atalanta. D'ailleurs, selon les informations du Corriere di Bergamo, le PSG aurait transmis une offre à l'attaquant nigérian qui aurait d'ores-et-déjà convaincu l'entourage du joueur. Bien que les Parisiens n'aient pas encore fait de proposition chiffrée à l'Atalanta, Ademola Lookman serait très chaud à l'idée de rejoindre les champions de France.

Il refuse de jouer le premier match de Serie A

Preuve qu'il est très chaud à l'idée d'un transfert, Ademola Lookman a refusé de prendre part à la première journée de Serie A qui voit l'Atalanta se déplacer sur la pelouse de Lecce ce lundi. Il ne fait donc pas partie du groupe convoqué par Gianpiero Gasperini. Autrement dit, tout peut aller très vite dans ce dossier.