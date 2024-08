Mercato : Mbappé claque la porte, c'est la révolution au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement avec le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale a décidé de ne pas recruter de nouvelle star pour combler le vide laissé par l'attaquant de 25 ans. En effet, le PSG veut désormais miser sur un collectif fort.

Lors du dernier mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de mettre fin à la génération bling-bling. En effet, le président du PSG s'est débarrassé de toutes ses stars, sauf Kylian Mbappé. Plus précisément, le club de la capitale s'est séparé à la fois de Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti et de Sergio Ramos.

Le PSG ne va recruter aucune superstar

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG n'a plus la moindre vedette. Et cela lui va très bien.

Le PSG veut construire un collectif fort

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG ne compte pas s'offrir une nouvelle superstar pour oublier Kylian Mbappé. En effet, l'écurie rouge et bleu veut construire un collectif fort. En ce sens, le PSG a identifié trois postes à renforcer cet été : son aile gauche, son milieu de terrain et sa défense centrale. Et, pour le moment, Luis Campos a rempli deux case sur trois avec les arrivées de Joao Neves et de Willian Pacho. Alors qu'il doit encore offrir un nouvel attaquant à Luis Enrique, le conseiller football du PSG a bouclé un transfert bonus en recrutant Matvey Safonov, et ce, parce que trois gardiens sont partis à la fin de leur contrat le 30 juin : Keylor Navas, Alexandre Letellier et Sergio Rico.