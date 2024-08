Mercato : Un deal impossible entre l’OM et Kylian Mbappé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D’ici la fin du marché des transferts, l’OM espère notamment mettre la main sur un nouvel ailier gauche. En ce sens, Pablo Longoria et Mehdi Benatia pourraient notamment faire affaire avec un certain Kylian Mbappé. En effet, le club phocéen penserait à Tidiam Gomis. Mais voilà que le transfert du joueur de Caen serait complexe.

Pour le moment, du côté de l’OM, le total est à 9 recrues lors de ce mercato estival. Un chiffre qui devrait toutefois grimper d’ici le 30 août, date de la clôture du mercato. A Marseille, on prévoit d’autres renforts pour Roberto De Zerbi. Une priorité s’est d’ailleurs ajoutée à la liste puisque l’OM se chercherait un nouveau buteur suite à la blessure de Faris Moumbagna contre Brest.

OM : Deux joueurs sacrifiés pour boucler le mercato ? https://t.co/twAhf1nztm pic.twitter.com/ocHmVgUW6Z — le10sport (@le10sport) August 18, 2024

3 nouvelles recrues à l’OM ?

Cependant, d’ici la fin du mercato estival, l’OM espère au total faire venir 3 nouveaux joueurs. Selon les informations de La Provence, en plus d’un buteur, le club phocéen souhaiterait également offrir à Roberto De Zerbi un nouveau milieu de terrain ainsi qu’un ailier gauche.

L’OM et Caen pas sur la même longueur d’onde

En ce qui concerne l’arrivée d’un ailier gauche, l’OM a récemment été associé à Tidiam Gomis, aujourd’hui joueur de Caen, club désormais détenu majoritairement par Kylian Mbappé. Quid de l’opération avec l’attaquant de 18 ans ? Ce dimanche, La Provence a fait savoir que Gomis plairait bel et bien à l’OM, qui serait pour le moment refroidi par la somme réclamée par Caen. D’autant plus que le Caennais n’a plus qu’un an de contrat…