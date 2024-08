En plein mercato, un joueur du PSG se fait remarquer à l’étranger

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Loin d’être dans les plans de Luis Enrique, Carlos Soler, qui n’a pas joué vendredi face au Havre, est annoncé comme l’un des possibles joueurs du PSG sur le départ d’ici la fin du mercato. Le nom de l’Espagnol est annoncé dans le viseur de différents clubs et voilà que ce samedi, la présence de Soler en Espagne a remis un peu plus d’huile sur le feu à propos d’un possible transfert du PSG.

A 27 ans, Carlos Soler est sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG. Mais voilà qu’avec le club de la capitale, l’Espagnol est loin de faire partie des premiers choix. Face à cette situation, il est question d’un possible départ du milieu de terrain lors de ce mercato. Reste maintenant à savoir quel club pourrait s’offrir Soler et son salaire confortable au PSG.

Quel avenir pour Carlos Soler ?

Carlos Soler a tout de même encore une certaine cote sur le marché des transferts. Ces derniers jours, plusieurs rumeurs ont concerné le joueur du PSG. Ainsi, l’Espagnol serait notamment dans le viseur de la Real Sociedad ou encore de West Ham, qui se préparerait d’ailleurs à formuler une offre. Entraîneur des Hammers, Julen Lopetegui avait confié à propos de la piste Soler : « Je ne vais pas parler de noms qui ne sont pas là. Ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Mon objectif est d'être prêt pour le match. Nous allons voir ce qui va se passer. Le marché est ouvert. Nous allons en être conscients. Mais nous allons nous concentrer sur les joueurs qui sont ici ».

En visite à Valence

Si Carlos Soler est donc annoncé à la Real Sociedad ou bien à West Ham, ce samedi soir, c’est du côté de Valence que le joueur du PSG était. En effet, alors que le club Che affrontait le FC Barcelone pour la première journée de Liga, l’Espagnol a été aperçu dans les tribunes du stade Mestalla. Il n’en fallait bien évidemment pas plus pour relancer les questions autour de l’avenir de Carlos Soler. A moins que le joueur du PSG n’ait seulement profité de quelques jours de repos pour passer une petite visite à Valence, son club formateur…