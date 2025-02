Cristiano Ronaldo - Neymar : Le PSG a trouvé le joueur ultime ?

Alexis Brunet

Depuis l’été dernier, Désiré Doué est un joueur du PSG, car le club de la capitale a déboursé 50M€ pour le faire venir. Les dirigeants parisiens peuvent être satisfaits de leur investissement, car le milieu offensif semble aujourd’hui pleinement épanoui chez le champion de France. L’avenir semble d’ailleurs béni pour ce dernier, qui semblerait être un savant mélange de Cristiano Ronaldo et Neymar.

Mercredi 19 février, le PSG recevait le Stade Brestois en barrage retour de Ligue des champions. Déjà victorieux 0-3 à l’aller, les Parisiens n’ont pas fait dans le détail au Parc des princes en s’imposant sur le score de sept buts à zéro. Une rencontre au cours de laquelle Désiré Doué a notamment inscrit un but et délivré une passe décisive pour Gonçalo Ramos.

Doué le nouveau Neymar ?

Désiré Doué semble clairement monter en puissance au PSG et il se montre de plus en plus décisif. Le Français brille notamment par sa qualité technique, qui rappelle un certain Neymar à son ancien formateur au Stade Rennais, Romain Ferrier, interrogé par L’Équipe. « Il y a quelque chose qu'on a vu chez Neymar, c'est cette capacité à s'arrêter devant le défenseur, de regarder ses jambes et ensuite de déclencher en fonction de l'orientation du corps ou de la perception d'un mouvement de jambes. »

Doué s’inspire de Cristiano Ronaldo

S’il est déjà très flatteur d’être comparé à Neymar, Désiré Doué ressemble également à une autre légende du football. Selon Laurent Viaud, son entraîneur lors de la Coupe Gambardella en 2022, le joueur du PSG s’inspire plutôt de Cristiano Ronaldo au niveau de l’exigence. « Dans l'exigence, il se rapproche beaucoup plus d'un Cristiano Ronaldo que d'un Neymar. Il a de l'assurance. Mais de l'assurance au service de son projet. » Si le milieu offensif continue de prendre le meilleur chez ces deux joueurs, il y a de fortes chances qu’il devienne donc l’un des meilleurs au monde dans les années à venir.