Du jamais vu en France, l'OM est sous le choc !

Battu 3-0 par Auxerre, l’OM est sous le choc après un arbitrage jugé catastrophique. Fabrizio Ravanelli n’a pas mâché ses mots, dénonçant des décisions « incroyables » et une injustice flagrante. Entre un penalty non sifflé et un carton rouge discutable, l’arbitre Jérémy Stinat se retrouve une nouvelle fois au cœur de la polémique.

Alors que l’OM s’est incliné 3-0 face à Auxerre dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1, le match a été marqué par plusieurs faits de jeu. Si la nomination de Jérémy Stinat a fait beaucoup parler suite à l’expulsion de Medhi Benatia en Coupe de France, l’arbitre n’a pas arrangé son cas avec les Marseillais.

« Je n’ai jamais vu un arbitrage comme ça »

Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel et sportif de l’OM, s’est exprimé face aux médias quant aux décisions arbitrales :

« Je pense que toute la France, et pas seulement les supporters de l’OM, a vu que l’arbitrage était honteux, quelque chose d’horrible. Moi, en 40 ans, je n’ai jamais vu un arbitrage comme ça. Ce n’est pas pour chercher des excuses, mais on joue au football, et quand on joue au football, on ne demande pas des avantages, juste un arbitrage équitable. Ce qui s’est passé ce samedi soir est incroyable.

On savait déjà que cet arbitre n’avait pas été correct avec nous contre Lille lorsqu’il était quatrième arbitre et qu’il avait contribué à la suspension de Mehdi Benatia. Pour nous, il est très important, et sa suspension de trois mois était déjà quelque chose d’inacceptable. Il y a beaucoup de décisions ces derniers temps qui sèment le doute.

L’expulsion de Cornelius est incroyable. Il ne touche même pas le joueur, il est à un demi-mètre ! Tout le monde a aussi vu qu’il y avait penalty sur Quentin Merlin. »

La colère de l’OM

Avec un penalty non sifflé sur Quentin Merlin et un carton rouge sévère pour Cornelius, Jérémy Stinat est encore dans l’œil du cyclone après le match de l’OM ce samedi. Des décisions contestables qui ont provoqué la colère des dirigeants de l’OM.