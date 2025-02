Salah au PSG : Un rendez-vous «exceptionnel» avant son transfert ?

La rédaction

Le PSG va jouer son avenir européen les 5 et 11 mars prochain lors des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions face à Liverpool. L'équipe de Mohamed Salah, du moins jusqu'à l'expiration de son contrat en juin prochain, fait office de favorite. Cependant, ce sommet sportif entre le PSG et Salah pourrait être un prélude d'une réunion pour sa potentielle venue en fin de saison. Le Paris Saint-Germain va-t-il aller au bout dans le dossier Salah ? C'est notre sondage du jour !

Le Paris Saint-Germain se trouve dans une dynamique plus que positive. Toujours invaincu en Ligue 1 depuis le début du championnat, le groupe de Luis Enrique déroule quelle que soit la compétition ces dernières semaines, 10-0 au cumulé contre Brest en 1/16èmes de finale de la Ligue des champions. Pour le prochain tour, le PSG se frottera à Liverpool, premier de la saison régulière de C1 et leader de Premier League.

Salah annoncé comme cible du PSG, un sommet sportif arrive !

L'occasion pour le PSG d'effectuer un premier rendez-vous sur le terrain avec... Mohamed Salah ? Depuis plusieurs semaines, l'avenir de l'international égyptien s'écrit en pointillés à Liverpool ayant lui-même annoncé à Sky Sports qu'il disputait sa dernière saison chez les Reds au vu de sa situation contractuelle, son bail prenant fin le 30 juin prochain. Il est question d'une potentielle venue de Salah au PSG bien que le président Nasser Al-Khelaïfi ait nié les rumeurs d'intérêts du club parisien pour Mohamed Salah. Journaliste couvrant l'actualité de la Premier League notamment pour RMC, Julien Laurens annonce un clash exceptionnel entre le PSG et Liverpool. « PSG - Liverpool ? Je pense que ça va être exceptionnel. Tant par l'ambiance dans les deux stades que par ce que les deux équipes vont pouvoir proposer. D'un côté tu as Mo Salah qui marche sur l'eau en ce moment. C'est quand même 22 buts et 15 passes décisives en championnat déjà ».

«Ca va être exceptionnel de voir ces deux joueurs en leader de leur équipe»

L'opposition de styles entre le Paris Saint-Germain et Liverpool devrait régaler les supporters des deux équipes et les spectateurs curieux. « De l'autre côté il y a Dembélé. S'il reste sur ce qu'on a vu depuis la mi-décembre, ça va être exceptionnel de voir ces deux joueurs en leader de leur équipe. Il y a cette opposition dans l'intensité que les deux équipes. Alors, elle est un petit peu différente, il y a plus de volonté de possession côté du PSG qu'Arne Slot à Liverpool qui trouve encore un peu plus la verticalité comme Klopp avait pu le faire avant ».

Hormis l'option Mohamed Salah, le Paris Saint-Germain explore diverses alternatives sur le marché des transferts. C'est notamment les cas de Maghnes Akliouche et Ibrahima Konaté, deux enfants du pays natifs de région parisienne pour le premier cité et de Paris pour le second. Le PSG regarderait également du côté du LOSC pour Lucas Chevalier et à une autre échelle pour Jonathan David...