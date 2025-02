Real Madrid : Le divorce qui l'a anéanti...

Thomas Bourseau

Au Real Madrid, il fallait trouver un attaquant pour combler le vide laissé par le départ de Karim Benzema à Al-Ittihad. Joselu a été l'heureux élu et a vibré à la Casa Blanca en s'asseyant sur le toit de l'Espagne ainsi que de l'Europe. Son déménagement en Arabie saoudite a été dur à avaler.

Passé par la Castilla et le Real Madrid à la fin des années 2000 et au début de la dernière décennie, Joselu a effectué la plus grande partie de sa carrière loin du Santiago Bernabeu. Néanmoins, à la surprise générale, l'Espanyol Barcelone prêtait l'avant-centre espagnol au Real Madrid la saison dernière le temps d'un seul et unique exercice qui fut couronné de succès avec un sacre en Liga ainsi qu'en Ligue des champions.

«Dire au revoir à Madrid est l'un des moments les plus difficiles de ma vie»

Il n'en fallait pas plus pour que Joselu saisisse sa chance en portant près de 50 fois le maillot du Real Madrid la saison dernière pour 18 buts inscrits. D'ailleurs, son doublé au Santiago Bernabeu dans les ultimes moments de la demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich (2-1) a permis au Real Madrid de valider son ticket pour la finale de la C1 contre le Borussia Dortmund à Londres (2-0)... avant une séparation. « Dire au revoir à Madrid est l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Je n'ai pas pu prendre cette décision avec mon cœur parce que je serais resté à Madrid toute ma vie ».

Son départ lui donne encore la «chair de poule»

« J'ai la chair de poule en y pensant. J'ai pensé à ma famille, à mes enfants et je pense que c'est positif à long terme, mais à ce moment-là, c'était négatif ». a conclu Joselu lors d'une entrevue avec La Sexta.