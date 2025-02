Le transfert qui fait enrager le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Il a été le héros surprise du Santiago Bernabeu le 8 mai 2024 grâce à son doublé qui qualifiait le Real Madrid pour la finale de la Ligue des champions remportée par la Casa Blanca à Wembley. Joselu est parti sur un doublé coupe d'Europe - championnat pour l'Arabie saoudite. Un départ qui a mis en colère Carlo Ancelotti.

Joselu est l'attaquant que le Real Madrid a recruté dans la foulée du départ pour Al-Ittihad de son ancien capitaine Karim Benzema à l'été 2023. Un changement drastique de statut à la pointe de l'attaque du Real Madrid entre Joselu et Benzema. Néanmoins, à certains moments clés de la saison 2023/2024 de la Casa Blanca, le buteur espagnol a su se montrer décisif et notamment en demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich et son doublé en 10 minutes de jeu (2-1).

Le Real Madrid a trouvé son nouveau Benzema !

➡️ https://t.co/hA6DS9SI1p pic.twitter.com/41tfaR9LAe — le10sport (@le10sport) February 22, 2025

«Quand j'ai décidé de partir, je n'ai pas pu parler à ma femme»

A la dernière intersaison, Joselu a quitté le Real Madrid pour l'Arabie saoudite et Al-Gharafa. Pour La Sexta, il s'est confié sur ce processus délicat. « Quand j'ai décidé de partir, je n'ai pas pu parler à ma femme. Lucas Vázquez m'a appelé et je n'ai pas pu lui parler ».

«C'était difficile de le dire à Ancelotti»

L'Espagnol a, en outre et dans des propos rapportés par Marca, dévoilé avoir particulièrement irrité Carlo Ancelotti en décidant de partir au bout d'un an seulement. « Comme je n'ai pas pu parler à Modric, je n'ai pas trouvé les mots. C'était difficile de le dire à Ancelotti, il était en colère parce qu'il voulait que je reste ».