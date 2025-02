Real Madrid : Mbappé se fait allumer dans le vestiaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'annonce de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid avait provoqué des remous dans le vestiaire. Certains joueurs pensaient que le Français allait perturber l'harmonie qui existe dans le groupe merengue. Mais au fil des mois, l'ancienne star du PSG s'est intégré, au point de devenir le leader de cet effectif.

Kylian Mbappé est sur son petit nuage. Auteur d’un triplé face à Manchester City, l’international français du Real Madrid dispose désormais de son match référence avec sa nouvelle équipe. Mais la fusée Mbappé a mis du temps à décoller. A tel point que certains journalistes se sont questionnés sur la pertinence de sa venue. Ils ne sont pas les seuls car, dans le vestiaire, des doutes existaient en début de saison.

« Son arrivée va détruire le groupe »

Dans un premier temps, l’annonce de l’arrivée de Mbappé n’a pas été accueilli positivement par les joueurs de Carlo Ancelotti selon les informations d’OK Diario. « Son arrivée va détruire le groupe » aurait confié l’un d’eux. Mais les craintes de désordre se sont vite envolées car c’est un joueur humble, disposé à travailler et à faire des efforts pour s’intégrer au mieux qui a débarqué. Bien loin de l’image renvoyée par certains médias.

Le vestiaire a retourné sa veste

Même lorsque Mbappé ne parvenait pas retrouver sa confiance, ses coéquipiers l’ont accompagné. Aujourd’hui, le champion du monde 2018 a trouvé son rythme de croisière pour le plus grand bonheur du Real Madrid. « C’est génial de jouer avec lui. On aborde les matches en sachant qu’on peut lui donner le ballon et qu’il va influer sur le cours des choses. Notre travail derrière lui et le reste du trio de tête est d’essayer de les mettre dans les meilleures positions possibles » a confié Jude Bellingham mercredi soir. Désormais, les joueurs sont prêts à se mettre au service de Mbappé. Le patron, c’est lui !