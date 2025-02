Viré, la «mauvaise décision» de Kylian Mbappé !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour tenter de se maintenir en Ligue 2, le SM Caen a décidé de changer d’entraîneur. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ça bouge sur le banc du club de Kylian Mbappé. En effet, en décembre dernier, c’est Nicolas Seube qui avait été remercié. Un licenciement qui aujourd’hui encore reste en travers de la gorge des fans du club normand.

Bruno Baltazar remercié, c’est désormais Michel Der Zakarian qui est l’entraîneur du SM Caen. Le Portugais ne sera donc resté quelques semaines sur le banc normand. En effet, il était arrivé en décembre dernier, remplaçant alors Nicolas Seube, figure du club. Malgré ce statut, la porte lui a été montrée, mais voilà que cette décision et Kylian Mbappé et ses équipes de se passer de Seube a du mal à être digérée.

« On peut prendre de mauvaises décisions »

Le licenciement de Nicolas Seube du SM Caen est aujourd’hui encore regretté par beaucoup. C’est notamment le cas de Xavier Gravelaine. Pour Le Parisien, l’ancien Caennais a fait savoir : « Nicolas, c’est le dernier emblème du club. Il avait déjà réussi à le coup une fois. Mais bon, je sais à quel point bâtir un club n’est pas facile. On peut prendre de mauvaises décisions. Le pauvre (Bruno) Baltazar, il n’y est pour rien ».

« On a voulu changer pour changer et on a oublié l’histoire »

Récemment, c’était Brahim Thiam qui avait fait part de sa peine à propos du sort réservé à Nicolas Seube. « Le licenciement de Seube a été un coup dur ? Oui, ça a été un coup dur car on est des affectifs, c’est un club d’affectifs. On a une génération qui a un passé qui fait qu’on a vécu des choses extraordinaires. Les gens sont nostalgiques de cela. Après, le football demande des résultats, Nicolas n’en avait plus. On va dire que sur le fond ce n’est pas anormal qu’il soit démis de ses fonctions. C’est le football. Après je crois que Nicolas n’a pas été aidé avec la reprise du club qui a été tardive, dans ses demandes, dans son quotidien. Il n’a pas eu les joueurs demandés alors que Bruno Baltazar a eu des joueurs au mercato d’hiver. Si c’était pour remplacer Nicolas Seube par Bruno Baltazar, quel que soit son bilan et son passé, et qu’il vient faire pire que Nicolas Seube, c’est là qu’on comprend que les gens sont meurtris et moi avec. On a voulu changer pour changer et on a oublié l’histoire », expliquait-il.