Kylian Mbappé a trouvé le partenaire «idéal» ?

Le SM Caen de Kylian Mbappé traverse actuellement une très violente tempête. Le club normand est dernier de Ligue 2 et pour éviter la relégation, la décision a été prise de changer d’entraîneur. Désormais, c’est Michel Der Zakarian qui est aux commandes. Le bon entraîneur pour se maintenir ? Xavier Gravelaine le pense.

Jeudi, au lendemain de son triplé face à Manchester City en Ligue des Champions, Kylian Mbappé s’est rendu à Caen. Actionnaire majoritaire du club normand, le joueur du Real Madrid est venu rendre visite avec la situation est critique. En effet, le Stade Malherbe est dernier de Ligue 2 et tout le monde redoute une relégation en National. Mbappé est ainsi venu remettre un peu d’ordre et rencontrer par la même occasion son nouvel entraîneur, Michel Der Zakarian.

« C’est pour moi l’homme idéal »

A Caen, on a décidé de changer à nouveau d’entraîneur cette saison. Désormais, c’est Michel Der Zakarian qui dirige. Et à propos de ce dernier, Xavier Gravelaine a notamment expliqué pour Le Parisien : « L’opération maintien est-elle possible ? Je ne parlerai pas de bonne nouvelle vu le contexte, mais je suis content que Michel Der Zakarian arrive. C’est pour moi l’homme idéal ».

« Il faudra un miracle, mais… »

« C’est quelqu’un d’humble, sérieux, rigoureux, professionnel. Il faudra un miracle, on le sait, mais tout est possible dans le football. Toute la Normandie sera en tout cas derrière eux », a poursuivi Xavier Gravelaine. A voir maintenant si Michel Der Zakarian réussira cette mission maintien à Caen.