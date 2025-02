«Pivotgang» : Kylian Mbappé retourne sa veste après le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quand il était au PSG, Kylian Mbappé avait une préférence particulière pour jouer dans le couloir gauche. Et quand il était aligné comme attaquant de pointe, cela ne lui plaisait clairement pas. On se souvient notamment de l’histoire du « pivotgang » qui avait fait beaucoup de bruit. Mais alors que Mbappé est désormais au Real Madrid, voilà qu’il aurait retourné sa veste sur le sujet. Explications.

A 26 ans, Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. Mais en posant ses valises en Espagne, le Français a dû s’adapter à une nouvelle position, celle d’attaquant de pointe. En effet, Vinicius Jr était intouchable sur l’aile gauche, là où préfère jouer Mbappé pourtant, l’ancien du PSG a dû se contenter du rôle d’attaquant de pointe. Une position que le capitaine de l’équipe de France n’appréciait clairement pas quand il était au sein du club de la capitale. Ça avait même été à l’origine d’une polémique, cette histoire du « pivotgang » alors que Kylian Mbappé rechignait à évoluer comme numéro 9.

Mbappé préfère désormais être en pointe !

Mais voilà que depuis qu’il est au Real Madrid, Kylian Mbappé semble avoir mis de l’eau dans son vin. Et beaucoup même si l’on en croit les informations de Relevo. Le média espagnol fait en effet savoir que désormais, aussi fou que cela puisse paraitre, le Français préférerait occuper la pointe de l’attaque. Ça a donc bien changé pour Mbappé depuis cette histoire du « pivotgang » au PSG.

« Peut-il devenir un grand numéro 9 ? Il faut patienter »

Désormais, Kylian Mbappé veut jouer en tant que numéro 9. Mais encore faut-il qu’il maitrise les rouages de ce poste, ce qui est encore loin d’être le cas pour le moment. Nicolas Anelka expliquait récemment : « Pour lui c’est un nouveau poste, celui de numéro 9. Le problème avec tous les gens qui parlent, tout le monde pense qu’être ailier comme c’est un poste d’attaquant, c’est facile de devenir un numéro 9. C’est un poste qui est complètement différent. Vous êtes les premiers à dire qu’il n’est pas bon depuis 1 an, mais ça fait 1 an qu’il joue numéro 9. Au PSG, il a joué beaucoup de matchs comme 9 et il a beaucoup été remplaçant. (…) La grosse erreur que tout le monde fait, c’est important d’expliquer que ce n’est pas parce que tu joues ailier gauche que tu peux forcément jouer attaquant en pointe. Le jeu de Mbappé c’est la vitesse et dans les espaces. Quand t’es 9, tu es dos au but avec 2 mecs sur toi. On lui demande, en changeant de club, en changeant de pays, une autre mentalité, un autre football, des nouveaux coéquipiers, un nouveau coach ; on lui demande en 3-4 mois de devenir un numéro 9. Si vous connaissez un peu le football, ce n’est pas possible. Peut-il devenir un grand numéro 9 ? Il faut patienter ».