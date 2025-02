Après le calvaire, le Real Madrid se lâche sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La fusée Kylian Mbappé est lancée et elle a mis sur orbite le Real Madrid, qualifié brillamment pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après sa victoire face à Manchester City mercredi (1-3). Le club espagnol est ravi d'avoir retrouvé « le meilleur joueur du monde », totalement effacé au moment de son arrivée.

Il y a quelques mois, si on avait dit que Kylian Mbappé pourrait réaliser sa saison la plus prolifique de sa carrière, on aurait été sans doute repris de volée. Car l’ancienne star du PSG était devenu méconnaissable sur le terrain. Incapable de faire des différences balle au pied, l’international tricolore avait perdu son sourire au Real Madrid.

Mbappé est lancé au Real Madrid

Malgré sa mauvaise passe, Kylian Mbappé a toujours été soutenu par son club, notamment par Carlo Ancelotti, qui répétait à l’envi que le joueur n’avait pas perdu son talent et qu’il fallait juste patienter. L’expérimenté italien a vu juste, et Mbappé est bien de retour aux affaires.

« Nous n'avons jamais douté de lui »

Mercredi, le champion du monde 2018 a confirmé son excellente forme en inscrivant un triplé face au Manchester City de Pep Guardiola. « Nous n'avons jamais douté de lui » a confié une source au sein du club espagnol dans des propos rapportés par OK Diario.