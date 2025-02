Départ de Mbappé : Une vengeance à 50M€ imaginée par le PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, Kylian Mbappé a fini par prendre la direction du Real Madrid après 7 ans au PSG. L'attaquant français a quitté le club de la capitale en conflit avec certains dirigeants et les relations avec le club espagnol se sont forcément un peu dégradées. Pourtant, le PSG semble vouloir jeter son dévolu sur une nouvelle pépite du Real Madrid, Raul Asencio, qui fait sensation depuis quelques mois.

Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG a forcément un peu mal vécu les choses puisque le club a perdu sa grande star qui rayonnait depuis ses débuts. Dans sa volonté de se renforcer, l'équipe menée par Luis Enrique avait des vues sur Raul Asencio, jeune défenseur du Real Madrid qui a fait ses débuts dans l'équipe première en novembre. Sa clause libératoire fixée à 50M€ ne ralentit pas les Parisiens mais le transfert ne semble pas être envisageable.

50M€ pour Asencio

Jeune joueur du Real Madrid, Raul Asencio a fait ses débuts professionnels cette saison en profitant des blessures de certains joueurs de Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien devait trouver des solutions et il a fait appel à ce joueur de la réserve. Mais au fil des semaines il s'est révélé comme un élément solide et il a tapé dans l'oeil de quelques clubs européens, à commencer par le PSG. D'après Relevo, le club français est intéressé par le défenseur et sa clause libératoire est de 50M€.

Le PSG prêt à passer à l'action ?

Le média espagnol rapporte que cette somme n'effraie pas beaucoup le PSG qui souhaite un renfort défensif pour épauler Marquinhos sur en défense centrale. Le club s'est déjà rapproché de l'entourage du joueur, sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2026.