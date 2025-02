«Ce n'est pas la Playstation» : De retour, Mbappé se fait allumer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeudi, Kylian Mbappé a choisi de rendre visite au Stade Malherbe de Caen, club dont il est devenu le nouvel actionnaire majoritaire l'été dernier actuellement en crise. Les Normands, derniers de Ligue 2, venaient d'enchaîner une dixième défaite consécutive et ont pu profiter d'un léger soutien de l'attaquant français. Mais certains observateurs n'apprécient pas beaucoup sa manière de faire.

L'été dernier, Kylian Mbappé a surpris tout le monde en choisissant d'investir dans le projet caennais. Le Stade Malherbe de Caen, redescendu en Ligue 2 depuis 2019, espère rejoindre l'élite du football français à nouveau. Mais pour le moment rien ne fonctionne cette saison puisque le club coule à la dernière place et risque clairement la relégation. Et ce n'est pas le léger soutien de Kylian Mbappé qui va bien arranger les choses.

Mbappé encore pointé du doigt

En rendant visite à Caen cette semaine, Kylian Mbappé a voulu montrer qu'il était présent pour accompagner les déboires du club. Si les Normands ont réussi à éviter une nouvelle défaite ce samedi en décrochant un match nul contre Pau, son apparition n'a pas convaincu grand monde. « Je comprends l'idée de développer le sport. Mais là le club est en crise. Ce n'est pas que du soutien dont il a besoin, c'est un articulation, c'est une incarnation... On n'est pas sur une partie de Playstation, ce n'est pas du télétravail. Il faut être sur le terrain. On est sur de l'humain, il faut aller voir les gens, les toucher, leur parler... et il y a une crise ! » déclare Frédéric Lecanu dans les Grandes Gueules du Sport.

Mbappé au soutien de Caen

En enchaînant une dixième défaite consécutive pour débuter la semaine, le Stade Malherbe de Caen a probablement hypothéqué ses chances de faire son retard au classement de Ligue 2 et éviter la relégation. Les hommes de Michel Der Zakarian n'ont pas pu se relancer correctement en concédant un match nul frustrant puisqu'ils avaient l'avantage mais ont été plombés par les penalties. Ils restent donc à 9 unités du barragiste clermontois, prochain adversaire.