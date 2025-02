Kylian Mbappé : Sa mère victime d’une tromperie ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, Kylian Mbappé a décidé d’investir 20M€ pour racheter 80% des parts du SM Caen. Un investissement qui est pour le moment loin d’être rentable pour le moment quand on voit la situation du club normand, dernier de Ligue 2. Mais y aurait-il eu tromperie sur la marchandise ? Pour Xavier Gravelaine, la mère de Mbappé n’aurait peut-être pas été mise au courant de tout à propos de Caen.

Alors qu’on avait initialement annoncé notamment un intérêt pour le rachat de Nîmes, c’est finalement à Caen que Kylian Mbappé a décidé d’investir son argent. A 26 ans, le joueur du Real Madrid a enfilé un nouveau costume et est ainsi devenu actionnaire majoritaire du club normand, déboursant 20M€ pour 80% des parts. Mais ce rachat a-t-il été effectué dans les règles de l’art ? Selon Xavier Gravelaine, Fayza Lamari, mère de Mbappé, pourrait bien avoir été trompée.

« Je ne suis pas sûr qu’on lui ait tout dit »

« Je crois qu’on ne peut pas tout mettre sur le dos des Mbappé. Je pense simplement que Fayza Lamari, la maman de Kylian, a dû être surprise de ce qu’elle a vu en arrivant. Je ne suis pas sûr qu’on lui ait tout dit. Peut-être qu’elle et ses équipes pensaient que le club était mieux structuré », a expliqué l’ancien de Caen dans un entretien pour Le Parisien.

« Ce que je constate c’est que la transition a été ratée »

Xavier Gravelaine a ensuite précisé sur ce rachat du SM Caen par les Mbappé : « Qu’est-ce que j’entends par là ? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je constate c’est que la transition a été ratée. Il n’y avait pas de patron l’été dernier. Nicolas Seube se sentait un peu isolé, il voyait la vente trainer et rien n’avançait pour le mercato. Or, dans le foot, il faut énormément anticiper. La saison qui vient, on la prépare dès fin mars ».