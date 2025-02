PSG : Le Qatar sauve la LFP, la grande annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La guerre des présidents de clubs de Ligue 1 bat son plein en ce moment. Nasser Al-Khelaïfi est notamment pointé du doigt pour l'influence qu'il a auprès d'autres dirigeants de clubs français. Luc Dayan, homme d'affaires et ancien dirigeant sportif, a tenu à défendre la position du PSG il y a quelques années en arrière. Le club n'a pas hésité à dépenser beaucoup d'argent pour financer le football français.

Face à la crise que subit le football français en raison des droits TV, la LFP a récemment décidé d'activer son fonds de réserve pour que tous les clubs profitent des sommes qu'ils devaient recevoir. A l'époque où Canal + était le diffuseur de la Ligue 1, les problèmes d'argent étaient rapidement réglés car le PSG n'a pas hésité à mettre la main à la pâte.

Le PSG sauveur du foot français ?

Interrogé sur les ondes de France Bleu, Luc Dayan, ancien président du RC Lens entre autres, explique que le Qatar a réglé beaucoup de problèmes financiers pour le football français. « Ce qu'il faut comprendre c'est que Canal + comme le Qatar ont sauvé le foot français en le finançant. Les présidents français, quand ils ont des problèmes d'argent, ils s'adressent au Qatar, comme ils s'adressaient à Canal + à l'époque, qui mettait des contrats de sponsoring, qui achetait des joueurs... Donc Nasser son point de vue, c'est ça » explique-t-il.

« C'était un modèle vertueux »

En débarquant dans le football français au début des années 2010, le Qatar a complètement transformé le PSG et le football français avec. « Depuis qu'ils sont dans cette situation, ils ont dépensé beaucoup beaucoup d'argent, que ce soit pour refaire le Parc des Princes, pour faire leur équipe, pour eux-mêmes, pour aider des clubs. Ce n'est pas pour l'excuser. Simplement, je l'explique : à l'époque de Canal +, ça ne se voyait pas. C'était fait plus intelligemment et c'était un modèle vertueux » poursuit Luc Dayan.