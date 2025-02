LFP : Le verdict est tombé, la réaction du PSG !

Thomas Bourseau

Le verdict est tombé en Suisse vendredi midi pour les adversaires du LOSC et du PSG en 1/8èmes de finale de Ligue des champions : le Borussia Dortmund et Liverpool. Les deux clubs français se rencontreront en Ligue 1 avant les chocs de C1. De quoi pousser Lille à faire une requête à la LFP à laquelle s'opposerait le Paris Saint-Germain. Luis Enrique s'est exprimé sur la question.

Le 1er mars prochain aura lieu la seconde manche de Ligue 1 cette saison entre le PSG et le LOSC. Le tirage au sort des 1/8èmes de finale de Ligue des champions a eu lieu vendredi à Nyon. Le club parisien et les Lillois connaissent leurs adversaires respectifs, à savoir Liverpool et le Borussia Dortmund, ainsi que la date des matchs allers : le 5 mars pour le Paris Saint-Germain et le 4 mars pour Lille. Un problème de calendrier donc pour le club nordiste.

Le LOSC aimerait reprogrammer son voyage à Paris, le PSG refuse ?

C'est pourquoi le LOSC a effectué une démarche auprès de la Ligue de football professionnel vendredi pour que son déplacement au Parc des princes soit reporté d'après RMC Sport et L'Equipe. Néanmoins, le PSG semble s'être opposé à cette option si l'on se fie aux informations du quotidien sportif. L'Equipe a même affirmé que le Paris Saint-Germain aurait à la fois démarché France Télévisions ainsi que la LFP pour que ses oppositions face à Saint-Brieuc et le LOSC soient reprogrammées à d'autres dates, sans succès.

«Il y a des intérêts qui peuvent être communs, d'autres différents»

De passage en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a livré son ressenti sur cet épineux sujet en renvoyant la patate chaude à sa direction. « Concernant les dates, c'est la direction sportive qui s'en charge et trouve les meilleures options. Il y a des intérêts qui peuvent être communs, d'autres différents. Il faudrait arriver à ces matchs là avec quelques jours de repos mais nous sommes préparés pour être compétitifs ». a assuré le coach du PSG dans des propos relayés par RMC Sport.