Après l'OM, Eyraud se fait recaler !

Jacques-Henri Eyraud et Oliver Kahn avaient un projet de reprise des Girondins de Bordeaux, mais Gérard Lopez ne semble pas disposé à vendre. Malgré les discussions avec les élus locaux, le propriétaire actuel veut garder la main sur le club, toujours en redressement judiciaire et en attente d’une décision du tribunal de commerce le 18 mars.

Foot Mercato annonçait récemment que Jacques-Henri Eyraud était à Bordeaux avec la légende allemande Oliver Kahn pour un projet de reprise des Girondins de Bordeaux. Les deux hommes avaient même rencontré les élus locaux pour discuter d’une éventuelle reprise. Le club, leader de sa poule de National 2, avait été relégué en raison de problèmes financiers.

« Gérard Lopez n’a pas l’intention de vendre aujourd’hui »

Cependant, on apprend ce samedi par l’AFP que Gérard Lopez ne souhaiterait pas céder son club et voudrait garder la main sur les Girondins. Une source proche de l’homme d’affaires a déclaré : « Il souhaite garder la main. Pour qu’il y ait une vente, il faut un vendeur, et Gérard Lopez n’a pas l’intention de vendre aujourd’hui. Ce n’est pas aux élus locaux de prendre cette décision. »

« À Bordeaux, on connaît le risque »

Si, pour l’heure, aucune offre n’a été transmise, donner une valeur aux Girondins de Bordeaux reste toujours compliqué. Toujours en redressement judiciaire, le club attend de renégocier sa dette devant le tribunal de commerce (la prochaine audience aura lieu le 18 mars), annonce L’Équipe.

« De ce que l’on comprend de ce plan-là, on a deux personnes qui représentent des investisseurs et qui n’investissent pas leur propre argent, comme GACP. Et à Bordeaux, on connaît le risque. » annonce un proche de Gérard Lopez.