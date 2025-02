Officiel : L’OM annonce un grand retour !

La rédaction

Bonne nouvelle pour l’OM : Amine Harit fait son retour après quatre mois d’absence. Victime d’une blessure au mollet, le milieu marocain réintègre le groupe pour la prochaine rencontre. Toutefois, le joueur devra regagner sa place sur le terrain. Roberto De Zerbi avait déclaré que « personne n'a de droit divin pour jouer » et que l’OM avait trouvé un certain équilibre sans lui.

Amine Harit (27 ans)n’a pas disputé la moindre minute avec l’OM depuis la débâcle et son carton rouge face au PSG (27 novembre 2024, défaite 3-0 de l'OM). Absent à cause d’une blessure au mollet, le milieu marocain avait réalisé un bon début de saison avec deux buts et quatre passes décisives en neuf rencontres de Ligue 1 avant de se blesser.

Amine Harit est de retour

Après quatre mois sans jouer, Amine Harit est enfin de retour avec l’OM. Le club phocéen a annoncé son retour dans le groupe de Roberto De Zerbi en dévoilant, ce samedi, la liste des joueurs convoqués pour le match face à Auxerre ce samedi. Les absents notables de cette liste sont donc Leonardo Balerdi (suspendu) et Luiz Felipe Ramos (blessé à la cuisse).

« Personne n'a de droit divin pour jouer »

Si Amine Harit est bel et bien de retour dans le groupe de l’OM, l’ancien Nantais ne devrait pas être titulaire. Roberto De Zerbi avait d’ailleurs déclaré il y a une semaine à propos d’Harit : « Il a toujours été blessé, ce n'est pas de sa faute, mais ce n'est pas de la mienne non plus, a expliqué le coach. Sur ce laps de temps, nous avons trouvé des équilibres importants. Maintenant, il faut un peu plus de temps pour que je puisse le reprendre en considération et qu'il puisse jouer. Personne n'a de droit divin pour jouer, seul le terrain parle. »