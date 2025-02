Eyraud revient, ça va être la guerre à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud avait été démis de ses fonctions en 2021 face à la fronde des supporters olympiens. S'il a depuis disparu de la circulation, voilà qu'il est en train de faire son retour au premier plan. Associé à Oliver Kahn, Eyraud négocierait le rachat des Girondins de Bordeaux, rival historique de l'OM.

Du côté de Marseille, Jacques-Henri Eyraud n'a pas laissé un très bon souvenir. C'est lui qui avait cristallisé les tensions chez les supporters de l'OM, qui ont ensuite abouti à l'attaque de La Commanderie en 2021. Un événement qui aura finalement coûté la tête d'Eyraud. En effet, il avait alors été démis de ses fonctions de président de l'OM, laissant sa place à Pablo Longoria.

Eyraud avec Kahn à Bordeaux

Mais voilà que Jacques-Henri Eyraud pourrait prochainement faire retour dans le football français. Pas avec n'importe qui et pas n'importe où. En effet, comme le rapporté Footmercato, l'ancien président de l'OM était du côté de Bordeaux en compagnie d'Oliver Kahn, légende du football allemand et du Bayern Munich, pour négocier le rachat des Girondins de Bordeaux, rival historique de l'OM. Une réunion s'est ainsi tenue avec les élus de la métropole.

« C’était une rencontre sérieuse avec des gens sérieux »

Présidente PS de la métropole, Christine Bost a expliqué à l'AFP sur ce sujet : « C’était une rencontre sérieuse avec des gens sérieux. Ce qui semble prévaloir dans leur philosophie, c’est d’abord le projet sportif et je trouve ça intéressant et important. Bien sûr, il y a aussi la question financière. Prioritairement, on sent le souhait de porter le club sportivement. C’est ce qui nous anime aussi. On a également évoqué l’avenir du stade. Les portes sont ouvertes et ça peut potentiellement faire partie de leur projet global ». A voir maintenant si le rachat des Girondins par le duo Eyraud-Kahn aboutira. Si tel est le cas, les futures rencontres avec l'OM risquent d'être très chaudes...