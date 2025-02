Polémique avec le PSG, l’OM pousse un coup de gueule !

Arnaud De Kanel

Cette semaine, le média Massilia Zone a publié une enquête sur un opérateur du VAR qui s'affiche sur les réseaux sociaux avec un maillot du PSG et qui n'hésite pas à clamer sa haine de l'OM. Forcément, si cela était avéré, un sérieux problème se poserait au sein de l'arbitrage français. Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi souhaite que le sujet continue d'être exploré.

La désignation de l'arbitre de la prochaine rencontre de l'OM, face à l'AJA, fait débat. En début de semaine, le club phocéen s'en est offusqué et aurait adressé une lettre à la direction de l'arbitrage. « L’AJ Auxerre s’étonne de la communication et de la polémique déclenchée par l’Olympique de Marseille concernant la désignation de M. Jérémy Stinat pour arbitrer la rencontre entre les deux clubs ce samedi 22 février au stade Abbé Deschamps. Au-delà de ce comportement qu’elle juge inapproprié et contraire aux valeurs qui doivent présider à toute rencontre sportive, l’AJA ne doute aucunement que M. Stinat dirigera ce match avec impartialité et probité, loin d’une quelconque emprise », avait alors réagi le club bourguignon, futur adversaire de l'OM. Mais un autre débat autour de l'arbitrage agite Marseille.

«Le fait qu'un arbitre VAR soit un supporter du PSG, ça m'a énervé»

Il s'agit cette fois-ci d'un opérateur du VAR qui serait farouchement opposé à l'OM en raison d'une attache proclamée au PSG et qui aurait pu pénaliser le club phocéen sur certaines décisions. Le média Massilia Zone a publié son enquête cette semaine sur X, suscitant de nombreuses réactions. Ce vendredi, Roberto De Zerbi a pris la parole à ce sujet.

«Je n'ai jamais vu ça»

« Généralement, je ne sais pas qui est l'arbitre. Je ne crois pas que les arbitres soient de mauvaise foi. J'espère qu'il fera un bon match et sera serein. Ce qui m'embête, c'est cette chose sur l'arbitre assistant vidéo du VAR. Si vous êtes supporter, vous êtes au stade. Le fait qu'un arbitre VAR soit un supporter du PSG, ça m'a énervé. On est tous égaux. Je n'ai jamais vu ça et c'est énervant pour nous et les supporters. Il faut en parler et éclaircir ce sujet », a déclaré le coach de l'OM en conférence de presse. La polémique ne cesse d'enfler.