OM : L’entraîneur de la saison prochaine annoncé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu’il est question d’un départ de Roberto De Zerbi à l’issue de la saison pour le Milan AC, Daniel Riolo a évoqué ce feuilleton brûlant pour l’OM mercredi soir en direct sur RMC Sport. Et l’éditorialiste assure qu’il n’y a aucun contact à l’heure actuelle et que De Zerbi pourrait rester le coach de l’OM l’an prochain.

Roberto De Zerbi au Milan AC, faut-il vraiment y croire ? Le club rossonero aurait fait de l’entraîneur de l’OM sa nouvelle priorité pour remplacer Sergio Conceição à l’issue de la saison, et ce dossier ne cesse de faire couler beaucoup d’encre depuis plusieurs jours. Mais en direct dans l’After Foot sur RMC Sport mercredi soir, Daniel Riolo a tenu un discours plutôt rassurant pour les supporters de l’OM à ce sujet.

« Pour l’instant, zéro contact »

Il assure qu’à ce jour, il n’existe aucune discussion entre De Zerbi avec le Milan AC et qu’il pourrait tout à fait rester à l’OM la saison prochaine : « C’est si le directeur sportif de Milan change et c’est Paratici qui vient, il pourrait demander à De Zerbi de venir avec lui. C’est soumis à cette condition. Paratici, directeur sportif à Milan, c’est vrai que ça discute, oui il y a des discussions pour qu’il devienne directeur sportif. Est-ce qu’une fois qu’il le sera, il se tournera vers De Zerbi ? Pour l’instant, De Zerbi Milan, 0 contact, ça n’existe pas. Il n’y a pas de contact », assure Riolo.

« Milan ne l’a pas du tout approché »

« Après, De Zerbi est géré par une boite d’agent qui aime bien répandre ce genre de bruit là. On va entrer dans la période de communication, ça fait du bien de dire que ton client est sollicité ou a des contacts. Ça peut faire partie de ce genre de stratégie de com. Mais aujourd’hui, Milan n’a pas du tout approché De Zerbi », poursuit Daniel Riolo. Voilà qui a de quoi rassurer l’OM et ses supporters…