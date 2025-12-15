Transfert à l'OM : C'est validé à la télé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Igor Paixao a célébré son 25ème anniversaire en juin dernier quelques semaines avant l'officialisation de son transfert à l'OM. Une opération historique pour le pensionnaire de Ligue 1 économiquement parlant. Bixente Lizarazu n'a pas abordé la question du prix, mais a dressé un constat fort sur le choix de l'Olympique de Marseille avec Paixao.

35M€. Si les différents bonus économiques convenus par les dirigeants de l'OM et leurs homologues de Feyenoord venaient à être atteints, c'est la somme historique que l'Olympique de Marseille déboursera au club néerlandais. Historique, car Igor Paixao deviendrait alors le transfert le plus onéreux de l'histoire de l'institution phocéenne.

«C'est un vrai bon recrutement, c'est une réussite» L'ailier brésilien est-il surpayé ? Bixente Lizarazu n'est pas entré dans ce débat, mais a tenu à faire savoir à quel point l'OM avait misé sur le bon cheval à la dernière intersaison. « Son bonheur, c'est le bonheur de Marseille aussi. C'est un vrai bon recrutement, c'est une réussite. Il est très rapide, très solide sur ses appuis, très véloce et il a une frappe spontanée. C'est le meilleur buteur de l'OM en Ligue des champions, il travaille pour l'équipe en faisant beaucoup d'efforts défensifs ».