Antoine Dupont : La séparation est réclamée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plutôt en difficulté lors de la tournée d'automne, l'Equipe de France n'a pas affiché son meilleur visage. Il faut dire que les absences ont coûté cher mais il faudra vite réfléchir à former un collectif efficace pour le Tournoi des 6 Nations en février. Pour accompagner Antoine Dupont, Stuart Barnes, figure du rugby européen, pense que Matthieu Jalibert serait une idée plus judicieuse plutôt que Romain Ntamack.

De retour à la compétition, Antoine Dupont a retrouvé son club et Romain Ntamack. Avec l'Equipe de France, il pourrait reformer un duo avec son acolyte de toujours. Pour certains observateurs, une association avec Matthieu Jalibert serait plus judicieuse au vu de la forme du Bordelais depuis un moment. Stuart Barnes sait que Fabien Galthié va devoir trouver un terrain d'entente.

Ntamack ou Jalibert, Stuart Barnes tranche Très souvent associé à Antoine Dupont depuis que les deux joueurs évoluent ensemble au Stade toulousain, Romain Ntamack pourrait voir Matthieu Jalibert lui griller la politesse. En effet les deux hommes sont en concurrence à leur poste et à quelques semaines du début du Tournoi des 6 Nations, la candidature du joueur de l'UBB doit être prise au sérieux. « Romain Ntamack est un excellent joueur, mais Matthieu Jalibert mérite de revenir immédiatement au poste de numéro 10. La France possède un potentiel offensif trop important pour ne pas l’exploiter pleinement. Il est l’homme capable de le concrétiser […] Matthieu Jalibert a la capacité de transformer un groupe de joueurs déjà talentueux. Si Fabien Galthié trouve comment enterrer la hache de guerre, Matthieu Jalibert peut enflammer la France comme il l’a fait avec Bordeaux » assure Stuart Barnes pour The Times.