Antoine Dupont, un joli cadeau signé Christophe Urios ?

De retour dans le quinze titulaire après quasiment un an d’absence, Antoine Dupont n’a pas réussi à éviter la défaite du Stade Toulousain. Les Glasgow Warriors ont réalisé le très gros coup de cette deuxième journée de Champions Cup en battant les sextuples champions toulousains, dans un match renversant (28-21).
C’est une très grande surprise. Réputé intouchables, les Toulousains ont chuté dès la deuxième journée de la phase de poule de la Champions Cup. C’est la première fois que cela arrive depuis 2022 et même Antoine Dupont, enfin titulaire avec le Stade Toulousain, n’a pas pu éviter la défaite.
Toulouse déjà dos au mur
Cette rencontre pourrait bien être le point de bascule dans la saison toulousaine. Car sans un plein de victoire lors de deux prochaines journées, le Stade Toulousain pourrait bien courir le risque de pas voir Toulouse pour toutes les phases finales, ce qui serait une véritable catastrophe. Le premier rendez-vous est donc fixé le 11 janvier face aux Saracens, puis au 17 janvier, avec la réception des Sale Sharks.
Urios et Clermont pourraient aider
Ugo Mola et ses hommes pourraient trouver un allié précieux et très inattendu, sur leur chemin en Champions Cup. Car le Clermont de Christophe Urios pourrait grandement aider le Stade Toulousain lors des deux prochaines journées ! Avec notamment un match pour tenter de freiner Glasgow le 10 janvier, puis le 17 janvier pour faire tomber Sale, concurrent direct des Toulousains. Un scénario assez cocasse, quand on sait que le manager clermontois n’entretient pas vraiment une excellente relation avec son homologue toulousain.