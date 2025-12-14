Antoine Dupont, un joli cadeau signé Christophe Urios ?

Axel Cornic

De retour dans le quinze titulaire après quasiment un an d’absence, Antoine Dupont n’a pas réussi à éviter la défaite du Stade Toulousain. Les Glasgow Warriors ont réalisé le très gros coup de cette deuxième journée de Champions Cup en battant les sextuples champions toulousains, dans un match renversant (28-21).

C’est une très grande surprise. Réputé intouchables, les Toulousains ont chuté dès la deuxième journée de la phase de poule de la Champions Cup. C’est la première fois que cela arrive depuis 2022 et même Antoine Dupont, enfin titulaire avec le Stade Toulousain, n’a pas pu éviter la défaite.

Toulouse déjà dos au mur Cette rencontre pourrait bien être le point de bascule dans la saison toulousaine. Car sans un plein de victoire lors de deux prochaines journées, le Stade Toulousain pourrait bien courir le risque de pas voir Toulouse pour toutes les phases finales, ce qui serait une véritable catastrophe. Le premier rendez-vous est donc fixé le 11 janvier face aux Saracens, puis au 17 janvier, avec la réception des Sale Sharks.