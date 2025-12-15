Humiliation totale, la Paris FC s'est fait arnaquer sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Promu en Ligue 1, le Paris FC nourrissait de belles ambitions pour son retour dans l'élite. Sous l'impulsion de son riche investisseur, le club parisien n'a ainsi pas lésiné sur les moyens en se montrant très actif sur le mercato. Cependant, pour Walid Acherchour, le PFC s'est fait aranquer.

Très actif l'été dernier lors du dernier mercato, le Paris FC a notamment lâché 12M€ pour recruter Otavio en provenance du FC Porto. Mais le défenseur brésilien réalise une première partie de saison très compliqué comme en témoigne sa prestation contre Toulouse samedi soir (0-3). Pour Walid Acherchour, le PFC s'est même fait arnaquer dans ce dossier.

«Otavio, on est peut-être sur la pire recrue de Ligue 1» « Otavio, on est peut-être sur la pire recrue de Ligue 1 sur le début de saison. En rapport qualité-prix, on est très loin du compte », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC. Mais d'un point vue plus générale, Walid Acherchour s'interroge notamment du lien avec Red Bull. Alors que le Paris FC pourrait profiter de cette filière pour réaliser des jolis coups à Leipzig ou Salzbourg, c'est bien le RC Lens qui a récupéré Samson Baidoo et s'apprête à accueillir Amadou Haidara. Une véritable humiliation selon Walid Acherchour.