Humiliation totale, la Paris FC s'est fait arnaquer sur le mercato !

Promu en Ligue 1, le Paris FC nourrissait de belles ambitions pour son retour dans l'élite. Sous l'impulsion de son riche investisseur, le club parisien n'a ainsi pas lésiné sur les moyens en se montrant très actif sur le mercato. Cependant, pour Walid Acherchour, le PFC s'est fait aranquer.
Très actif l'été dernier lors du dernier mercato, le Paris FC a notamment lâché 12M€ pour recruter Otavio en provenance du FC Porto. Mais le défenseur brésilien réalise une première partie de saison très compliqué comme en témoigne sa prestation contre Toulouse samedi soir (0-3). Pour Walid Acherchour, le PFC s'est même fait arnaquer dans ce dossier.
«Otavio, on est peut-être sur la pire recrue de Ligue 1»
« Otavio, on est peut-être sur la pire recrue de Ligue 1 sur le début de saison. En rapport qualité-prix, on est très loin du compte », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC. Mais d'un point vue plus générale, Walid Acherchour s'interroge notamment du lien avec Red Bull. Alors que le Paris FC pourrait profiter de cette filière pour réaliser des jolis coups à Leipzig ou Salzbourg, c'est bien le RC Lens qui a récupéré Samson Baidoo et s'apprête à accueillir Amadou Haidara. Une véritable humiliation selon Walid Acherchour.
Le RC Lens humilie le Paris FC
« La filière Red Bull elle est où ? Quand je vois que Haidara va signer à Lens alors qu'il était à Leipzig, que Baidoo, qui était à Salzbourg, c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs centraux sur le début de saison en Ligue 1. Il a été recruté pour 6M€, et il ne vient même pas au PFC. S'ils ont pas les meilleurs éléments, et que ce sont les concurrents, enfin d'autres clubs de Ligue 1, qui en profitent, eh bien je ne comprends pas. A un moment donné, Antoine Arnault, on le voit toutes les trois minutes sur Ligue 1+, mais faut envoyer la cave à un moment donné, faut envoyer les sous. Il s'est fait pigeonné de toute façon sur Otavio et Geubbels, fais toi vraiment pigeonner. Faut du volume ! », ajoute le journaliste de RMC.