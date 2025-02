PSG/OM : Après Al-Khelaïfi, le clash avec Pablo Longoria !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce moment, John Textor tire sur tout ce qui bouge. Le président de l'OL n'est clairement pas tendre avec ses homologues en Ligue 1. L'Américain est notamment entré en guerre avec Nasser Al-Khelaïfi. Et comme si le clash avec le boss du PSG ne suffisait pas, Textor s'en prend également désormais à Pablo Longoria, président de l'OM.

Entre les Olympiques, les tensions vont au-delà des pelouses. Entre l'OM et l'OL, ça chauffe entre les présidents, Pablo Longoria et John Textor. Il y a quelques semaines de cela, au micro de RMC, l'Espagnol s'en était pris à l'Américain, dénonçant notamment une concurrence déloyale avec les clubs en multipropriété, ce qui est de le cas de l'OL, qui a réussi à faire signer Thiago Almada grâce à cela cet hiver. La réponse de Textor est arrivée ce vendredi lors d'un entretien pour AS.

« Cette déclaration a été faite par un porte-parole du PSG »

John Textor a donc souhaité répondre aux critiques formulées par Pablo Longoria. Et le président de l'OL a alors balancé : « Je peux vous dire que cette déclaration a été faite par un porte-parole du PSG, qui travaille en étroite collaboration avec Olivier Letang à Lille, avec Damien Comolli à Toulouse, avec Caillot au Stade de Reims, et, si vous regardez bien, ce sont les propos de gens qui ont été placés au conseil d'administration de l'ECA, qui ont été très bien traités par Nasser, qui ont été placés au conseil d'administration de la Ligue ».

« Longoria devrait davantage se préoccuper de Marseille »

Et John Textor ne s'est pas arrêté là. L'Américain a ensuite ajouté : « Toutes ces personnes formulent les mêmes plaintes et agissent toutes de manière inappropriée. Ils devraient se préoccuper de l'intérêt de la Ligue dans son ensemble et ne pas attaquer l'Olympique Lyonnais. Il est tout à fait clair que Pablo Longoria, en faisant ces commentaires, le faisait dans le cadre d’une stratégie de groupe. Je ne pense pas qu'il ait cherché à défendre les intérêts de son club, Marseille. Je connais assez bien les propriétaires, ceux de Marseille, je trouve qu'ils gèrent bien le club. Je pense que Pablo Longoria devrait davantage se préoccuper de Marseille et moins de la politique de la ligue ».