Transfert de rêve annoncé à l'OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En rejoignant l'OM en juillet 2020, Pape Gueye réalisait son rêve. Bien que né à Montreuil en région parisienne, le milieu de terrain a toujours été attaché au club marseillais. Aujourd'hui sous contrat avec Villarreal, l'international sénégalais est revenu sur son passage dans la cité phocéenne, et notamment sur l'accueil du vestiaire.

Pape Gueye a réalisé son rêve de gamin en rejoignant l’OM en 2020. Un club que sa famille a toujours supporté, bien qu’ils n’ont jamais mis les pieds au Vélodrome. Lors d’un entretien à Oui Hustle, le joueur de Villarreal est revenu sur son passage à l’OM.

La famille Gueye fan de l'OM

« Mes frères, mes sœurs sont fans de Marseille, mais on n’est jamais allé au Vélodrome. D’autant plus que je suis Sénégalais. Marseille et le Sénégal, c’est une histoire d’amour. Tout le monde est pour Marseille » a confié le milieu de terrain.

« Il y a un vrai écart »

En rejoignant l’OM, Gueye a mis un pied supplémentaire dans le professionnalisme et l’exigence, bien loin de ce qu’il avait connu au Havre. « J’arrive au club, je suis bien accueilli par les anciens (Payet, Thauvin). Ils ont été top. Je suis à l’écoute, j’observe, il y a un vrai écart dans le professionnalisme entre la Ligue 1 et la Ligue 2 » a-t-il déclaré.