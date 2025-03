OM : Le coup parfait pour le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent dans l’émission RMC Mercato ce jeudi, Gelson Fernandes s’est exprimé à propos de Medhi Benatia, avec qui il a joué à l’Udinese. L’ancien international suisse, passé par l’ASSE, a été surpris de le voir arriver aussi vite dans un club tel que l’OM comme directeur sportif, mais est persuadé qu’il a toutes les qualités pour faire une grande carrière de dirigeant et qu'il correspond parfaitement à Marseille.

Agent de joueurs après la fin de sa carrière en 2021, Medhi Benatia a rapidement enfilé le costume de dirigeant. Fin novembre 2023, il faisait son retour à l’OM, où il a été formé, en tant que conseiller sportif, avant d’en devenir un an plus tard directeur du football. Une trajectoire qui ne surprend pas Gelson Fernandes, un de ses anciens coéquipiers à l’Udinese.

« Dans sa carrière de dirigeant, je pense qu’il fera très bien »

« Medhi était défenseur central dans cette équipe, mais on avait aussi d’autres grands joueurs (...) Medhi était très costaud, très athlétique, mais aussi très ambitieux. C’était sa deuxième saison à l’Udinese, et la saison d’avant ils avaient fini quatrièmes. Moi, je ne le connaissais pas. En France, il avait joué à Clermont, et puis en Italie il s’est tout simplement révélé. On est toujours amis », s’est souvenu Gelson Fernandes dans l'émission RMC Mercato, avant de donner son avis sur la carrière de dirigeant entamée par Medhi Benatia à l’OM.

« Marseille est fondamentalement fait pour lui »

« Je pensais qu’il ferait cette carrière de dirigeant ? Il avait quelque chose. Parce que c’était déjà un leader sur le terrain, en dehors. Beaucoup de personnalité, fougueux, parfois il fallait un peu le tempérer, le calmer, mais il savait où il voulait aller. Il a fait une énorme carrière ensuite et je peux vous assurer que dans sa carrière de dirigeant, je pense qu’il fera très bien. Il fera probablement des erreurs, mais il a la faculté de les reconnaître, d’apprendre, et ça, c’est une grande force. Il est honnête, travailleur. Marseille est fondamentalement fait pour lui, ce chaudron, cette ferveur, il n’a peur de rien. Il était déjà leader sur le terrain, en dehors, père de famille très jeune, donc le sens des responsabilités. Je ne le voyais si vite directeur sportif d’un tel grand club, mais bon, quand on est jeté dans la marmite, il faut savoir se débrouiller dedans », a ajouté Gelson Fernandes.