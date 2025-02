Florian Thauvin, une polémique en plein match éclate en Italie !

Un incident étrange a eu lieu lors du match Udinese-Lecce en Serie A. Florian Thauvin, désigné pour tirer un penalty, a vu son coéquipier Lorenzo Lucca lui voler la balle et marquer à sa place. L'entraîneur de l’Udinese, Kosta Runjaić, a exprimé son mécontentement, estimant que Lucca manquait de respect envers son équipe, avant de le remplacer.

Une scène complètement lunaire a eu lieu ce vendredi sur les pelouses de Serie A en Italie. Alors que l’Udinese se déplaçait pour affronter Lecce, les coéquipiers de Florian Thauvin obtiennent un penalty à la demi-heure de jeu. L’ancien Marseillais est le tireur désigné, mais Lorenzo Lucca lui vole la balle et tire à sa place. L’attaquant italien célèbre, tout seul, avant de se faire sortir dans la foulée par son entraîneur.

Udinese players arguing over who takes a penalty last night. Captain Florian Thauvin is the regular taker.



In the end Lorenzo Lucca refuses to give up the ball, scores, and is immediately subbed... 🇮🇹🙈👊pic.twitter.com/pCgthWFNcb